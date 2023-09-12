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Главный тренер сборной Нидерландов Куман объяснил проблемы Гакпо в «Ливерпуле»

Главный тренер сборной Нидерландов Куман объяснил проблемы Гакпо в «Ливерпуле»
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что нападающий Коди Гакпо в ближайшее время выйдет на высокий уровень в «Ливерпуле».

«Вы должны понимать, что Гакпо ещё молодой игрок. Когда он перешёл в «Ливерпуль», команда испытывала трудности, и ему было сложно добиться быстрого результата. Если вы присоединитесь к команде, которая преуспевает, у вас будет шанс прийти в подходящий момент, но «Ливерпулю» нужно было что-то в моменте, и это было тяжело.

Ему нужно дать время для развития и адаптации к АПЛ, потому что это другой уровень. По времени, проведённому в Англии, я знаю, что там интенсивность игры намного выше, чем в Нидерландах, но он молод, он будет учиться и станет лучше. У него большое будущее, его качества видны невооружённым глазом», — приводит слова Кумана Liverpool Echo.

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