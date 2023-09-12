Жозеп Клотет объяснил, почему были отчислены из «Торпедо» Шляков и Самсонов

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об отчислении из состава команды Артёма Самсонова и Евгения Шлякова.

«Я — главный тренер, но мне почему-то задают вопросы, которые находятся вне моей компетенции. Многие люди хотят дестабилизировать обстановку в клубе. Я высказываю своё мнение об игроках, а клуб уже принимает решение об их дальнейшей судьбе. Трансферное окно — это возможность найти лучших игроков. Они не играли у нас, но хотели. Каждый волен искать то, чего хочет. Я благодарю всех игроков, которые были причастны к играм «Торпедо», и выражаю свою поддержку руководству клуба. Я целиком его поддерживаю. Эту ситуацию можем оставить в прошлом. Мы все понимаем, что люди работают для того, чтобы создать максимально конкурентоспособный клуб», – приводит слова Клотета пресс-служба столичного клуба.