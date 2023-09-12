Дасаев: дай бог, чтобы Черчесов поскорее нашёл команду
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Бывший вратарь «Спартака» и «Севильи» Ринат Дасаев высказался о будущем экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, который пребывает в статусе свободного агента.
«Я не знаю, в каком клубе мы увидим Станислава Черчесова, но дай бог, чтобы он поскорее нашёл команду. Если хочет работать, пусть работает. Мы только будем рады за него», — приводит слова Дасаева Metaratings.
Последним клубом Черчесова был «Ференцварош», который тренер возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. С венгерским клубом тренер дважды выиграл чемпионат страны и стал обладателем Кубка Венгрии.
Прежде опытный специалист работал со сборной России, польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат») и «Жемчужиной».
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