Дасаев: плохо, если сборная России не победит Катар, но для Карпина результат не важен
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Бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.
«Результат в матче с Катаром не очень важен. Карпин собрал сборную из тех игроков, что есть. Нужно, чтобы футболисты привыкали и налаживали игру. Самое главное — узнать ребят, посмотреть, как они психологически будут готовы к таким играм. Конечно, плохо, если будет поражение или ничья, но для меня и для Карпина результат сейчас не важен», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар).
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