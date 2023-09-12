Дасаев: плохо, если сборная России не победит Катар, но для Карпина результат не важен

Бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Результат в матче с Катаром не очень важен. Карпин собрал сборную из тех игроков, что есть. Нужно, чтобы футболисты привыкали и налаживали игру. Самое главное — узнать ребят, посмотреть, как они психологически будут готовы к таким играм. Конечно, плохо, если будет поражение или ничья, но для меня и для Карпина результат сейчас не важен», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар).