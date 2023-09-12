Баринов: если Изидор решит вернуться в «Локо», то игроки решат – принимать его или нет

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался насчёт ушедшего в аренду в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора.

«Я знал, что Изидор готовится к трансферу, но я думал, что всё будет согласовано с клубом, а не так, как всё случилось. Но это его решение, значит он хотел так уйти. Приму ли я его обратно, если он решит вернуться? Думаю, это будет коллективное решение, а не только моё. Надо будет собрать пять-шесть игроков, чтобы понять принимать его или нет», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

О переходе Изидора в «Зенит» было объявлено 9 сентября. Французский форвард присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Кроме того, у «Зенита» есть опция выкупа контракта Вильсона у «Локомотива».