Баринов: Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что играть с молодыми партнёрами в линии защиты ему, как и многим другим футболистам, некомфортно.

«Нам показывают данные, что у нас плохие оборонительные показатели, я в курсе всего. Пока, к сожалению, вот так вот. Надеюсь, что наши центральные защитники всё-таки будут нас защищать (улыбается). Хотя, конечно, вопросы ко всем. Защита начинается с нападающих. Сначала проходят их, потом нас, а дальше уже защитники. Думаю, Галактионов уделит чуть больше времени оборонительным действиям во время паузы.

Слуцкий считает, что мне некомфортно с молодыми защитниками? Не только мне, а всем, кто играет в центре поля. Такое присутствует, Викторович правильно подметил. Реально иногда не знаешь, чего ждать. Бывает, что открываешься под них, а они длинную дают. А при длинной передаче надо бежать на подбор, но из-за того, что мы под защитников уже открылись, подбор мы проигрываем. Но ничего – ребята молодые, со временем всё устаканится», — сказал Баринов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.