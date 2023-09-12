Тер Штеген – об отношениях с Хави: у нас особая связь

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сине-гранатовых Хави.

«Когда он покинул «Барселону» в качестве игрока в 2015 году, мы продолжали поддерживать общение. У нас особая связь и очень открытые отношения. Если он критикует меня, то я крайне восприимчив к подобной критике. Это важно для наших отношений. Я могу разделять личные и профессиональные вопросы. Я думаю, что мы, немцы, в целом хороши в этом», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Напомним, в минувшем сезоне тер Штеген побил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без пропущенных голов в одном сезоне Ла Лиги. Немецкий вратарь принял участие во всех 38 играх испанской Примеры и сумел не пропустить в 26 из них. Тер Штеген побил рекорд Клаудио Браво, который провёл 23 «сухих» матча в сезоне-2014/2015.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.