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Спортивный директор «Оренбурга»: мы довольны игрой Оганесяна за сборную

Спортивный директор «Оренбурга»: мы довольны игрой Оганесяна за сборную
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о выступлении полузащитника команды Степана Оганесяна за сборную России.

«Мы очень довольны его игрой. Наш пацан в сборной, Это огромное событие для нашей команды. Вызов в сборную — плод его работы в клубе. Если дальше будет упорно работать, то следующее приглашение в сборную не заставит себя ждать. Мы очень рады за него», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

7 и 11 сентября молодёжный состав сборной России, состоящий из игроков 2001 года рождения и младше, провёл два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта. Первая встреча завершилась вничью 1:1, а во второй египтяне одержали победу со счётом 2:1. За Россию в этих играх забивали Степан Оганесян и Сергей Пиняев (с пенальти) соответственно.

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