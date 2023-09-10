Оганесян: в «Оренбурге» скучают по Личке, но мы рады за него. «Динамо» — новый шаг

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался об уходе тренера Марцела Лички в московское «Динамо».

«По Личке мы скучаем с человеческой точки зрения. Но с тренерской мы рады, что он перешёл в «Динамо». Для него это новый шаг», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Марцел Личка работал в «Оренбурге» в период с 2020 по 2023 год. Под его руководством «Оренбург» вышел в Российскую Премьер-Лигу. В первом сезоне высшего дивизиона чемпионата страны команда заняла седьмое место. В июне 2023 года 46-летний чешский специалист подписал контракт с «Динамо».

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за семь матчей. «Оренбург» (5) располагается на 14-й строчке.