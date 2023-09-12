Мусиала восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Баварии»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала восстановился после травмы и сможет принять участие в предстоящем матче Бундеслиги с «Байером». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, 20-летний футболист находится сейчас в хорошей физической форме и не испытывает дискомфорта. Сообщается, что он сможет сыграть с леверкузенским «Байером» уже в эту пятницу, 15 сентября. Однако окончательное решение о том, выйдет ли Мусиала в стартовом составе или начнёт матч со скамейки запасных, будет принято непосредтсвенно до игры.

Напомним, ранее немецкий полузащитник не смог прибыть в расположение национальной команды Германии и сыграть в товарищеском матче со сборной Японии из-за болей в спине.