Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусиала восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Баварии»

Мусиала восстановился после травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Баварии»
Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала восстановился после травмы и сможет принять участие в предстоящем матче Бундеслиги с «Байером». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, 20-летний футболист находится сейчас в хорошей физической форме и не испытывает дискомфорта. Сообщается, что он сможет сыграть с леверкузенским «Байером» уже в эту пятницу, 15 сентября. Однако окончательное решение о том, выйдет ли Мусиала в стартовом составе или начнёт матч со скамейки запасных, будет принято непосредтсвенно до игры.

Напомним, ранее немецкий полузащитник не смог прибыть в расположение национальной команды Германии и сыграть в товарищеском матче со сборной Японии из-за болей в спине.

Материалы по теме
Мусиала не приедет в сборную Германии из-за болей в спине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android