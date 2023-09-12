«Спартак» поздравил с днём рождения Доменико Тедеско
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения Доменико Тедеско. Сегодня, 12 сентября 2023 года, экс-наставнику красно-белых исполнилось 38 лет.
«Бывшему тренеру «Спартака» Доменико Тедеско – 38! Поздравляем главного тренера сборной Бельгии с днём рождения и желаем серебряному призёру чемпионата России — 2020/2021 всего наилучшего!» — написала пресс-служба московского «Спартака» в клубном телеграм-канале.
Напомним, Тедеско работал в «Спартаке» с октября 2019 года по июнь 2021 года. При нём команда не завоевала ни одного трофея.
Контракт Доменико со сборной Бельгии рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на два года в случае успешного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
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