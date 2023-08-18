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Андрей Ещенко: в «Спартаке» Тедеско запрыгивал на стол, как Евсеев

Андрей Ещенко: в «Спартаке» Тедеско запрыгивал на стол, как Евсеев
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился воспоминаниями о совместной работе с Доменико Тедеско и другими тренерами в стане красно-белых. Также Ещенко высказался об эмоциональности специалистов.

«Я познакомился с Абаскалем, когда он приехал к нам в академию. Гильермо — испанец, поэтому эмоционален. Итальянцы, кстати, такие же. Думаю, любой тренер должен быть эмоциональным, ведь футбол — это эмоции. Только футболисты проявляют их на поле, а тренеры — на бровке. Тедеско тоже был эмоциональным: запрыгивал на стол, как сейчас это делает Евсеев. Это нормально — надо же как-то выплёскивать всё, что накопилось», — сказал Андрей Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

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