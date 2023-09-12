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Вадим Евсеев — новый главный тренер «Кубани»

Вадим Евсеев — новый главный тренер «Кубани»
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Российский специалист Вадим Евсеев назначен новым главным тренером «Кубани».

«Контракт 47 -летнего специалиста рассчитан до окончания спортивного сезона-2023/2024. С сегодняшнего дня Евсеев приступает к работе с командой. В команду нового наставника войдут Иван Дранников, Сергей Томаров, Дмитрий Епифанов и Владимир Марков», – сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, «Кубань» объявила об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Григорян возглавил «Кубань» в мае этого года. Под его руководством краснодарский клуб провёл 12 официальных игр, в которых одержал две победы, три раза сыграл вничью и семь раз проиграл.

Вадим Евсеев, в свою очередь, 5 сентября покинул воронежский «Факел».

«Кубань» занимает 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после девяти туров, набрав пять очков.

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Источник: Вадим Евсеев возглавит «Кубань»
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