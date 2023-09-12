Стали известны подробности допингового скандала, в который угодил Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба признался руководству «Ювентуса», что принял запрещённую добавку, не посоветовавшись с клубными медиками. Препарат, купленный в США, где действуют иные антидопинговые правила, чем в Европе, посоветовал футболисту его друг, имеющий медицинское образование, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Таким образом, вина полностью лежит на Погба, который теперь будет вынужден доказать непреднамеренность приёма запрещённого препарата в надежде на смягчение санкций. В свою очередь, «Ювентус» может не только избежать наказания, но и сэкономить деньги для клубного бюджета. Если ФИФА, итальянская лига и профсоюз примут во внимание обстоятельство, озвученное Погба, клуб получит право разорвать контракт с игроком в одностороннем порядке без выплаты неустойки. По контракту, который действует до 2026 года, Погба зарабатывает в «Ювентусе» € 8 млн плюс € 2 млн в виде бонусов за сезон.
Напомним, Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», о чём стало известно накануне. У Поля обнаружили слишком высокий уровень тестостерона, и полузащитник рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
- 12 сентября 2023
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