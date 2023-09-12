Руслан Литвинов высказался о ничьей сборной России в игре с Катаром
Поделиться
Защитник сборной России Руслан Литвинов подвёл итоги товарищеского матча, в котором его команда сыграла вничью с Катаром (1:1).
«Удивлены, что температура внутри стадиона была комфортная при такой жаре. В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Потом соперник почувствовал уверенность, у нас начались проблемы. Нам есть над чем работать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
21:02
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:49
-
20:49
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:40
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:48
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
18:57
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
17:59
-
17:40
-
17:37
-
17:33
-
17:21
-
17:20
Партнерский контент