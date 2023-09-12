Руслан Литвинов высказался о ничьей сборной России в игре с Катаром

Защитник сборной России Руслан Литвинов подвёл итоги товарищеского матча, в котором его команда сыграла вничью с Катаром (1:1).

«Удивлены, что температура внутри стадиона была комфортная при такой жаре. В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Потом соперник почувствовал уверенность, у нас начались проблемы. Нам есть над чем работать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.