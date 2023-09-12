Литвинов: Россия должна была выигрывать у Катара. Есть над чем работать

Защитник сборной России Руслан Литвинов высказался об игре своей команды в товарищеском матче, в котором его сборная сыграла вничью с Катаром (1:1).

«Мы должны были сегодня выигрывать. К сожалению, не удалось реализовать много своих голевых моментов. Пропустили первыми, пришлось бежать вперёд и отыгрываться. Наш соперник в основном играл только на контратаках. Сегодняшняя игра сборной — повод работать над собой. Такие матчи нужно уверенно выигрывать! По ходу всей игры было ощущение, что мы лучше и можем додавить Катар. Есть над чем работать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.