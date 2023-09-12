Игрок сборной России Волков: Катар выносливее и сильнее «Зенита». Я сейчас в лёгком шоке
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Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков высказался о матче с Катаром. По словам футболиста, катарцы в выносливости превосходят игроков «Зенита».
«В матчах с «Зенитом» тоже хорошая интенсивность. Но я думаю, что катарцы повыносливее и посильнее, чем «Зенит». С таким футболом нам нет места на международных турнирах? Почему? Есть. Просто нужно работать. Каждому пища для размышлений. Для меня это дебют: я впервые увидел такой уровень. Я сейчас в таком лёгком шоке. Должен переварить всё, что было», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся товарищеский матч, в котором встречались сборная Катара и национальная команда России. Матч завершился вничью со счётом 1:1.
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