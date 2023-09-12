Чалов: сборная всегда хочет побеждать, при официальных играх состояние было бы другим

Форвард сборной России Фёдор Чалов прокомментировал состояние национальной команды в товарищеской игре с Катаром (1:1).

«Прекрасно понимаем, что все хотят видеть победы. Не снимаем с себя ответственность. Тоже хотим побеждать, но, возможно, сейчас есть вещи, к которым нам надо привыкнуть. Мы в каждой игре хотим побеждать.

Если бы играли официальные матчи, состояние было бы совсем другое. Мы сыграли товарищескую игру в хороших условиях. Сыграли за сборную при зрителях на отличном стадионе. Вижу позитив!» — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.