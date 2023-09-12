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Тимощук — о травме Андрея Мостового: надеемся, что он вернётся на поле как можно скорее

Тимощук — о травме Андрея Мостового: надеемся, что он вернётся на поле как можно скорее
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о травме вингера команды Андрея Мостового, которую тот получил в товарищеской игре с «Сепаханом» (4:1).

«Андрей ещё не прошёл углублённое обследование. Пройдёт — будем знать. Я думаю, уже скоро. Тогда сможем это обсудить. Пока надеемся, что там всё не так плохо и он сможет вернуться на поле как можно скорее», — приводит слова Тимощука «Советский спорт».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» шесть матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

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