Норвегия — Грузия: гости отквитали один гол

В эти минуты проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Норвегии и Грузии. Игру принимает стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 91-й минуте игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе ударом в касание сократил отставание в счёте.
Ранее, на 25-й минуте форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, головой замкнув фланговый навес Антонио Нусы. На 33-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев поля ударом с линии штрафной. Ассистировал ему также Нуса.
После пяти сыгранных туров Норвегия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, опережая Грузию (5-е) по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу команда Шотландии (15).
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