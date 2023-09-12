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Норвегия — Грузия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Норвегия — Грузия: гости отквитали один гол

Норвегия — Грузия: гости отквитали один гол
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В эти минуты проходит матч 6-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024, в котором встречаются сборные Норвегии и Грузии. Игру принимает стадион «Уллевол» в Осло (Норвегия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 1
Грузия
1:0 Холанд – 25'     2:0 Эдегор – 33'     2:1 Зивзивадзе – 90+1'    

На 91-й минуте игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе ударом в касание сократил отставание в счёте.

Ранее, на 25-й минуте форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл счёт в матче, головой замкнув фланговый навес Антонио Нусы. На 33-й минуте Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев поля ударом с линии штрафной. Ассистировал ему также Нуса.

После пяти сыгранных туров Норвегия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы А, опережая Грузию (5-е) по дополнительным показателям. Возглавляет таблицу команда Шотландии (15).

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