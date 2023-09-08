Такого позора в истории сборной Грузии не было никогда

Такого никто не ожидал. Да, Испания была фаворитом с приличной мотивацией. Ведь после двух матчей в отборе Евро-2024 у них было всего три очка. Для сравнения: у лидеров шотландцев — уже 12. Они провели четыре игры, но расклада в таблице это не меняло. Испания до матча с Грузией занимала четвёртое место из пяти, ниже — только Кипр. Не лучшее начало, но тот момент, когда всё ещё в их руках, ногах и голове. Нужно было лишь победить Грузию и снова влететь в борьбу. Это удалось. И в каком стиле!

Вообще, Грузию справедливо хвалят. Команда поднялась в уровне, почти вся основа играет в европейских лигах, так что ожидать можно было разного, но точно не разгрома. Ведь команды относительно недавно уже играли в Тбилиси — а именно в отборе на ЧМ-2022. Тогда испанцы с огромным трудом вырвали победу, Ольмо забил на последних минутах. И за это время Грузия точно стала только сильнее. Казалось, команды будут рубиться как минимум без явного преимущества гостей.

Но в итоге преимущество оказалось тотальным. Сравним его с несколькими тысячами световых лет. Да-да, разница в классе бросалась в глаза с первых минут. Словно в красных футболках вышли мотивированные профессионалы, а в белых — ленивые любители. Пусть и с Хвичей в основном составе.

В борьбе за мяч Хвича Кварацхелия Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Испанцы должны были забивать уже на второй минуте. Мората в штрафной сбросил на Асенсио, тот чуть ли не в упор бил по воротам Мамардашвили, но кипер подставил ногу. Тогда он ещё широко улыбнулся. Вряд ли вратарь представлял, какой кошмар будет дальше.

Потом ещё пару опасных ударов и подходов к воротам, но до 22-й минуты мяч почему-то не залетал в сетку. У грузин же почти не было выходов вперёд. Хвича пытался что-то придумать, но раз за разом сталкивался с мощной обороной гостей. На 22-й минуте они впервые забили: Асенсио подал, Мората воткнул мяч в ворота. Совершенно справедливо.

Через пять минут мяч летел в ворота Мамардашвили уже от своего — хорошо известный в России Кверквелия неудачно подставил ногу при простреле. Вообще, Соломон плюс Кашия, Гочолеишвили и Азаров — именно так выглядела линия обороны Грузии. Наверняка парни надолго запомнили этот вечер.

До конца тайма им закатили ещё два. За две минуты. Казалось, вообще без сопротивления. Сначала Ольмо в ближний, потом — Мората в дальний.

Испанцы празднуют очередной гол в ворота соперника Фото: Oliver Hardt/Getty Images

В перерыве Саньоль сделал три замены. И на пять минут что-то даже изменилось, ведь грузины забили один гол — вышедший на замену Чакветадзе пробил с носка, а Симон под дождём не смог зафиксировать мяч. Но если вы думаете, что появился хоть какой-то намёк на камбэк, то нет.

К середине тайма Испания снова моментно включилась и за восемь минут забила три гола. Мората, Уильямс – в этом не было ничего особенного. Но забил даже 16-летний Ламин Ямал. Для него это был дебютный матч за национальную команду. И одновременно он стал самым молодым автором гола в истории сборной.

Забавно, что через пару минут Ямал мог сделать дубль, но пробил чуть выше. К этому моменту многие болельщики уже ушли с трибун. Смотреть на такое зрелище ни у кого не было сил.

Грузия потерпела историческое поражение — со счётом 1:7 они не проигрывали никогда. До этого самый крупный разгром случился почти 20 лет назад в игре с Данией — 1:6. Кошмарный день для Хвичи и местного футбола, который нужно как можно скорее забыть.