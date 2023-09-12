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Беларусь на последних минутах упустила ничью в отборочном матче Евро-2024 с Израилем

Беларусь на последних минутах упустила ничью в отборочном матче Евро-2024 с Израилем
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Завершился матч 6-го тура группы I отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Израиля и Беларуси. Команды играли на стадионе «Блумфилд» в Тель-Авиве (Израиль). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Сборная Израиля одержала минимальную победу — 1:0. Единственным голом на 90+3-й минуте отметился полузащитник Габи Каниховски.

Группу I возглавляет Швейцария. Команда набрала 16 очков после шести матчей. Израиль занимает второе место, заработав 11 очков после шести игр. Беларусь (4) находится на предпоследней, пятой строчке, сыграв шесть матчей.

В следующем туре Израиль в родных стенах встретится со Швейцарией. Беларусь, в свою очередь, сразится на нейтральном поле с Румынией. Обе игры состоятся в четверг, 12 октября.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 6-й тур
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 0
Беларусь
1:0 Каниховски – 90+3'    
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