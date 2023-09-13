Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол и ассист Беллингема позволили Англии одолеть шотландцев

Гол и ассист Беллингема позволили Англии одолеть шотландцев
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Шотландии и Англии. Игру принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте встречи нападающий сборной Англии Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт. За 10 минут до конца первого тайма Джуд Беллингем удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма автогол Гарри Магуайра позволил шотландцам отыграть один мяч, но на 81-й минуте Гарри Кейн установил окончательный счёт. Ассистировал форварду «Баварии» Беллингем.

Напомним, сборная Шотландии возглавляет турнирную таблицу в своей отборочной группе А квалификации чемпионата Европы – 2024 с максимальными показателями – 15 очков после пяти матчей. Англия – лидер группы C, команда набрала 13 очков в пяти играх.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 сентября 2023, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 3
Англия
0:1 Фоден – 32'     0:2 Беллингем – 35'     1:2 Магуайр – 67'     1:3 Кейн – 81'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android