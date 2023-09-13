Гол и ассист Беллингема позволили Англии одолеть шотландцев

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Шотландии и Англии. Игру принимал стадион «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу гостей.

На 32-й минуте встречи нападающий сборной Англии Фил Фоден с передачи Кайла Уолкера открыл счёт. За 10 минут до конца первого тайма Джуд Беллингем удвоил преимущество гостей. В середине второго тайма автогол Гарри Магуайра позволил шотландцам отыграть один мяч, но на 81-й минуте Гарри Кейн установил окончательный счёт. Ассистировал форварду «Баварии» Беллингем.

Напомним, сборная Шотландии возглавляет турнирную таблицу в своей отборочной группе А квалификации чемпионата Европы – 2024 с максимальными показателями – 15 очков после пяти матчей. Англия – лидер группы C, команда набрала 13 очков в пяти играх.