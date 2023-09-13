«Нефтехимик» продал полузащитника в «Кубань»

«Нефтехимик» достиг договорённости с «Кубанью» о продаже полузащитника Ильи Грузнова, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. Хавбек провёл в составе команды из Татарстана в текущем сезоне Первой лиги шесть матчей.

Как сообщает официальный сайт «Кубани», 26-летний Грузнов будет выступать за краснодарскую команду под 36-м номером. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона. Ранее он уже играл за команду во Второй лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в 24 матчах он забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Помимо «Нефтехимика», Грузнов также выступал в Первой лиге за «Шинник» и «Факел». Всего он провёл в турнире 37 матчей и забил девять мячей.

После девяти туров текущего сезона «Нефтехимик» занимает в Первой лиге 16-е место с семью очками. «Кубань» расположилась строчкой ниже и имеет в своём активе пять очков.