Спортивный директор «Крыльев Советов» поздравил Солдатенкова с дебютным голом за сборную

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре защитника самарцев Александра Солдатенкова.
Вчера, 12 сентября, сборная России сыграла вничью со сборной Катара. Встреча в Дохе завершилась со счётом 1:1. На 90-й минуте матча Солдатенков забил гол и сравнял счёт.
«В первую очередь поздравляю его с первым голом за сборную. Мы за него рады, молодец, для центрального защитника это важно. Да, вышел, команда пропустила, но ничего. Не считаю, что он полностью виноват в голе, это не чисто его ошибка», – приводит слова Корниленко Metaratings.ru.
Для Солдатенкова товарищеский матч с Катаром стал вторым в футболке сборной. Первый матч 26-летний защитник провёл против Таджикистана (0:0).
В нынешнем сезоне Солдатенков сыграл девять матчей за «Крылья Советов» и отдал одну голевую передачу.
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