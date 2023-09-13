Президент «Торпедо»: сезон-2026/2027 мы начнём на новой арене

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона для команды и подтвердил, что арена будет введена в эксплуатацию в сезоне-2026/2027.

«Не поменялись ли планы сдачи объекта? Не поменялись — в конце 2025 года. Сезон-2026/2027 мы начнем на новой арене. Застройщик эту дату не менял», — приводит слова Ярослава Савина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Торпедо» вылетело из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает восьмую позицию во втором по значимости дивизионе России после девяти туров, набрав 14 очков. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги владикавказская «Алания» — команда набрала 20 очков в девяти матчах.