Валенсия запустила социальный проект в целях борьбы с расизмом и дискриминацией

Футбольный клуб «Валенсия» запустил новый проект социального характера, который направлен на повышение уровня осведомлённости людей о расизме, а также на предотвращение любого вида дискриминации и пренебрежения чужими правами. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что причиной запуска этого проекта стали трое болельщиков «Валенсии», которые в минувшем сезоне проявляли расистское поведение. Клуб провёл совместное с полицией расследование, после которого к этим болельщикам было применено самое суровое наказание, предусмотренное внутренним регламентом «Валенсии», — пожизненный запрет на посещение матчей команды.

Акцент на борьбе против дискриминации будет делаться на каждом матче. Соответствующие лозунги и призывы будут размещены на физической и цифровой рекламе стадиона, тренировочной базе, а также на всех веб-платформах «Валенсии».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.