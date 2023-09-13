Смородская: что у сборной России дела плохи, видно даже тем, кто не интересуется футболом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская критически отозвалась об уровне и качестве игры сборной России под руководством Валерия Карпина.
«Результаты сборной России удручают. Радости и оптимизма никакого нет. Прослеживается, что качества игры нет. Но если не играть, то будет ещё хуже. Уже и так очень плохо. Видно, что наши дела очень плохи, даже тем, кто никогда не интересовался футболом. Игра — это основа прогресса. Но что касается уровня нашего футбола, то он быстро падает», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Накануне состоялся товарищеский матч между сборными России и Катара, игра завершилась вничью, со счётом 1:1. На гол Ахмеда Алаэльдина россияне ответили точным ударом Александра Солдатенкова.
- 13 сентября 2023
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