Александр Мостовой: футболисты сборной уже сами путаются, в каком из составов они играют

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Катара (1:1).

«Экспериментальная путаница продолжается. Мне кажется, уже футболисты стали путаться. Вчера сборная умудрилась проиграть Египту. Сегодня играла так называемая первая сборная, но в составе играют футболисты, которые вообще в клубах на замене сидят. Хорошо, что сравняли. Если бы не сравняли, то вообще все бы возмущались: «Что это такое? Никого обыграть не можем!» Но всё это идёт от экспериментов. Футболисты сборной уже не понимают, в каком из составов они играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В состоявшемся накануне матче между сборными России и Катара команды победителя не выявили — 1:1. На гол Ахмеда Алаэльдина россияне ответили точным ударом Александра Солдатенкова.