«Крылья Советов» объявили о выкупе Сергея Бабкина у «Локомотива»
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20-летний полузащитник Сергей Бабкин стал игроком «Крыльев Советов», сообщается в телеграм-канале самарского клуба.
Футболист, выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды из московского «Локомотива», подписал контракт на четыре года. В прошлом году Сергей Бабкин перешёл в «Крылья» и сыграл 22 матча, забил один гол. Летом этого года клубы достигли соглашения о продлении аренды до конца сезона-2023/2024, после чего футболист провел ещё восемь матчей и забил два гола.
Незадолго до официального объявления «Крылья Советов» анонсировали переход Сергея видео с монологом Данилы Козловского из фильма «Дуxless» про «бабки». Напомним, ранее сообщалось, что самарцы заплатят «Локомотиву» € 500 тыс. за переход 20-летнего российского хавбека.
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