Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа Бабкина из «Крыльев Советов»

Источник: у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа Бабкина из «Крыльев Советов»
Комментарии

В контракте полузащитника Сергея Бабкина с «Крыльями Советов» не предусмотрена опция обратного выкупа для «Локомотива», сообщает Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на Бабкина за € 500 тыс. Отмечалось, что 20-летний российский полузащитник заключит с клубом полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года. О переходе Сергея Бабкина в ближайшее время будет объявлено официально.

В составе самарчан 20-летний российский футболист в этом сезоне сыграл в восьми матчах, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн. «Крылья Советов» сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Источник: «Крылья Советов» выкупили у «Локомотива» права на полузащитника Бабкина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android