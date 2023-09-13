Источник: у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа Бабкина из «Крыльев Советов»

В контракте полузащитника Сергея Бабкина с «Крыльями Советов» не предусмотрена опция обратного выкупа для «Локомотива», сообщает Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на Бабкина за € 500 тыс. Отмечалось, что 20-летний российский полузащитник заключит с клубом полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года. О переходе Сергея Бабкина в ближайшее время будет объявлено официально.

В составе самарчан 20-летний российский футболист в этом сезоне сыграл в восьми матчах, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн. «Крылья Советов» сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.