Источник: у «Локомотива» не будет опции обратного выкупа Бабкина из «Крыльев Советов»
Поделиться
В контракте полузащитника Сергея Бабкина с «Крыльями Советов» не предусмотрена опция обратного выкупа для «Локомотива», сообщает Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, что «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на Бабкина за € 500 тыс. Отмечалось, что 20-летний российский полузащитник заключит с клубом полноценный контракт, рассчитанный до 2027 года. О переходе Сергея Бабкина в ближайшее время будет объявлено официально.
В составе самарчан 20-летний российский футболист в этом сезоне сыграл в восьми матчах, в которых отметился двумя забитыми голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн. «Крылья Советов» сейчас занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
13:40
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:07
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:32
-
12:24
-
12:20
-
12:04
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:50
-
11:40
-
11:29
-
11:26
-
11:21
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:48
-
10:33
-
10:26
-
10:20
-
10:18
Партнерский контент