В «Барселоне» рассказали, почему Хави получил пост главного тренера

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, почему Хави был назначен на должность главного тренера каталонского клуба.

«Хави заслужил стать тренером «Барселоны» не потому, что он Хави, а потому, что он доказал свою компетентность как тренера. Также он заслужил продление своего трудового соглашения», — приводит слова Хави официальный аккаунт сине-гранатовых в «Твиттере».

Напомним, Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года, подписав с командой контракт до лета 2024 года. Ранее Хави тренировал катарский клуб «Аль-Садд», в котором завершил игровую карьеру.

Нынешний контракт испанского специалиста с клубом истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны.

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