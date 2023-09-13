«Сивасспор» сделал финальное предложение по трансферу форварда ЦСКА Гайча

Турецкий «Сивасспор» сделал финальное предложение по нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу и находится в ожидании ответа от российского клуба, информирует Sports Digitale в «Твиттере».

Отмечается, что интерес к аргентинскому форварду армейцев также проявляют «Аланьяспор», «Кайсериспор» и «Ризеспор».

Напомним, Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что Гайч, будучи игроком ЦСКА, уже трижды отправлялся в аренду в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».