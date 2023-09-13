Салихова — о Тедеско: он феерит в Бельгии. Сборная с ним становится сплочённым коллективом

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об успехах тренера Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

«Тедеско феерит в Бельгии! С его приходом сборная, которая катастрофически плохо выступила в Катаре, снова становится сплочённым коллективом. Кое-кто смеялся над Тедеско: что ему важна атмосфера в команде, микроклимат, за излишнюю эмоциональность, называя наигранностью, а его футбол — скучным и примитивным. Время показало, что примитивными являются российские эксперты, блогеры и пул бывших игроков «Спартака» — носители то ли духа, то ли душка», — приводит слова Салиховой Sport24.

Накануне сборная Бельгии разгромила команду Эстонии (5:0) в матче 6-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024. Напомним, Тедеско тренировал московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.