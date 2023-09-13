Сафонов — о словах Салиховой: говорили ли нам про это? Нет, все и так знали

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слова спутницы экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, сказанные ей перед матчем 7-го тура РПЛ.

«Нам рассказывали про интервью Заремы? Нет. Все и так знали. Иностранцам, думаю, без разницы. Те, кто переживает за клуб, – все были в курсе. Перед матчем с утра проснулся, пошёл на мероприятие командное. Там ко мне кто-то подошёл и спросил, видел ли, что написали? Я говорю, что видел», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, перед игрой 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» Салихова отметила, что красно-белые без проблем обыграют «быков». В итоге команда Ивича одержала победу со счётом 2:0.