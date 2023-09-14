Испанская Ла Лига стала спонсором команды из Уэльса с самым длинным названием в мире

Испанская Ла Лига будет спонсировать клуб из 5-й лиги Уэльса с самым длинным в мире названием. Полное название клуба «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч».

«Ла Лига – это нечто большее, чем просто футбол в Испании: это крупнейшая футбольная экосистема в мире, которую смотрят и которой наслаждаются миллионы. Поскольку в этом году вступает в силу новое позиционирование нашего бренда, это партнерство станет отличным способом творчески воплотить в жизнь нашу новую визуальную идентичность «LL», одновременно позволяя нам ещё больше расширить нашу поддержку на местах по всей Великобритании», — приводит слова управляющего директора Ла Лиги в Великобритании и Ирландии Кигана Пирса официальный сайт лиги.

В рамках соглашения новый логотип Ла Лиги будет размещен на игровых футболках команды. Соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса рассчитано на один сезон.

В названии поселения, в честь которого назван клуб, пять раз встречается удвоенная буква «л» и каждую из этих пяти удвоенных согласных будут изображать в виде логотипа Ла лиги.