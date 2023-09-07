Тебас: Ла Лига выросла на 10% без Месси и Роналду. У нас всегда будут отличные игроки

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что лига прекрасно себя ощущает без аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Стоил ли нам больших денег уход Месси и Роналду из Ла Лиги? Нет. Реальность заключается в том, что, когда Месси собирался уезжать и остался ещё на год, мы вели переговоры об аудиовизуальных правах в Латинской Америке, и они ничего не сказали.

Когда кто-то подписывает телевизионный контракт на семь лет, он не знает, какие будут игроки. Клубы и соревнования важнее, чем игроки. Мы выросли на 10% без Месси и Роналду. Мир должен знать, что всегда найдутся отличные игроки, которые будут играть в лиге – такие как Винисиус и Ямал в нашем случае», – приводит слова Тебаса Ole.

Напомним, Месси покинул каталонскую «Барселону» в августе 2021 года, перейдя во французский «Пари Сен-Жермен», а Роналду ушёл из мадридского «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года.

Лучшие голевые комбинации и передачи 4-го тура Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.