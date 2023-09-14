Глава Немецкого футбольного союза сообщил, каким должен быть новый тренер сборной Германии
Поделиться
Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф рассказал, какие качествами должен обладатель новый главный тренер сборной Германии.
«У нас есть четкие идеи, и мы подходим к этому очень систематически. Новым тренером должен быть напористый, сильный и жизнестойкий человек», — приводит слова Нойендорфа Sky Sport Germany.
Напомним, 10 сентября стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.
Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии называется Юлиан Нагельсман. Также на этот пост претендуют Луи ван Гал, Феликс Магат, Маттиас Заммер.
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
03:23
-
02:41
-
02:25
-
02:19
-
02:02
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
00:59
-
00:54
-
00:52
-
00:38
-
00:24
-
00:24
-
00:16
- 13 сентября 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:38
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:49
-
22:37
-
22:36
-
22:36
-
22:23
-
22:22
-
22:18
-
22:08
-
22:03
-
21:59
Партнерский контент