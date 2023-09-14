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Глава Немецкого футбольного союза сообщил, каким должен быть новый тренер сборной Германии

Глава Немецкого футбольного союза сообщил, каким должен быть новый тренер сборной Германии
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Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф рассказал, какие качествами должен обладатель новый главный тренер сборной Германии.

«У нас есть четкие идеи, и мы подходим к этому очень систематически. Новым тренером должен быть напористый, сильный и жизнестойкий человек», — приводит слова Нойендорфа Sky Sport Germany.

Напомним, 10 сентября стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) уволил Ханс-Дитера Флика с поста главного тренера сборной. Также отправлены в отставку его помощники: Маркус Зорг и Данни Рёль.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии называется Юлиан Нагельсман. Также на этот пост претендуют Луи ван Гал, Феликс Магат, Маттиас Заммер.

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