Тренер напоследок влетел Японии. А тут ещё вышел фильм, который мог стать дополнительным поводом для отставки.

Видео с гусями и странные установки. Германия убрала Флика перед Евро не только за провалы

Ханс-Дитер Флик больше не главный тренер сборной Германии. Вряд ли это кого-то удивило. Ведь у команды продолжился катастрофический период с точки зрения результатов. В субботу немцы влетели Японии — 1:4. Да-да, тому самому сопернику, который в Катаре унизил их в группе и не дал выйти в плей-офф. Но на ЧМ-2022 счёт хотя бы был 1:2 и поражение казалось случайностью. Но когда ты пропускаешь четыре — вопросов уже много.

Важно, что этот год — подготовительный для Германии к домашнему Евро-2024. Но вот их результаты до Японии.

Германия — Перу — 2:0;

Германия — Бельгия — 2:3;

Германия — Украина — 3:3;

Польша — Германия — 1:0;

Германия — Колумбия — 0:2.

Лишь одна победа в марте, плюс ничья с Украиной. Дальше лишь поражения — точно не то, чего ожидают болельщики. Не сказать, что Флик использовал кучу новых игроков, искал связи и всё остальное. Нет. Германия играла сильнейшими или почти сильнейшими. Но только три раза попала в створ ворот Японии. Катастрофа.

Вот как описал событие Руди Фёллер — спортивный директор сборной: «Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счётом 1:4 — это позор. Нам всем следует оценить себя. Ханс потрясён. Сейчас нам нужно успокоиться». Казалось, в этих словах ещё была надежда.

Но в воскресенье она умерла.

Увольнение Флика логично. Но интересен выбора временного тренера

Сразу после Японии тренера уже не в первый раз спросили о возможной отставке. Но на этот раз с формулировкой, чувствует ли он себя подходящим тренером для команды за девять месяцев до старта Евро-2024. Флик был конкретен. Хотя история с четырьмя победами в 17 матчах во главе сборной наверняка на него сильно влияла.

«Мы делаем всё возможное, чтобы всегда идеально готовить команду, — сказал Флик. — Я думаю, у нас это хорошо получается. Да, я подходящий тренер для сборной Германии. Я всё ещё чувствую, что подхожу для этой работы. Но я также знаю, что футбол динамичен. Поэтому я не могу предсказать, что произойдёт дальше».

Забавно, что Флик одновременно подчеркнул собственную уверенность, но и заметил, что всякое может быть. А ведь ему ещё дали провести утреннюю тренировку в воскресенье. Видимо, в этот период прошло заседание руководителей немецкого союза. Ближе к вечеру они объявили об отставке Флика.

Бернд Нойендорф директор DFB «Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужно вернуть дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы, который пройдёт в нашей стране. Лично для меня это одно из самых трудных решений за время пребывания на посту директора, потому что я ценю профессиональные и человеческие качества Ханси Флика и его помощников. Вместе с тем спортивные успехи являются главным приоритетом для Немецкого футбольного союза, поэтому решение было неизбежным».

Временным тренером назначен тот самый Руди Фёллер, который красноязычно описал происходящее со сборной после игры с Японией. Он будет готовить команду к ближайшему матчу с Францией. После — федерация, вероятно, утвердит в должности другого специалиста. 63-летний Фёллер вступает в эту должность во второй раз, первый был в 2000 году. Тогда тоже считалось, что это выбор до момента, пока федерация не найдёт нового тренера. Но процесс растянулся на четыре года.

Ханс-Дитер Флик с игроками сборной Германии Фото: Lars Baron/Getty Images

А что за фильм, который тоже повлиял на будущее Флика? И кто его полноценно заменит?

Пару дней назад Amazon выпустил трёхсерийный документальный фильм о последнем периоде сборной Германии. Главное условие компании при съёмках — никакого вмешательства извне. Получается, все могли увидеть реальные причины происходящего, которое привело к провалу. Считается, что это одна из причин, почему Флика отправили в отставку.

Ведь там, по мнению многих, проявились истинные качества тренера. В том числе мемные. Например, в Катаре он показывал команде мотивационные видео с гусями, где призывал учиться у них единству и сплочённости. Закидывал игроков кучей других клишированных фраз. И всё это с абсолютно непроницаемым лицом.

Там и споры по поводу повязки OneLove, и куча других моментов, которые мешали концентрации на футболе. При этом сам Флик зачастую выглядел не как человек, который может сплотить одной идеей.

И это после требла с «Баварией», где у Флика сложился образ идеального психолога и мотиватора, который никому не мешал. Его приглашение в сборную восприняли как победу федерации: увести тренера у лучшего клуба страны — приличное достижение. Но, похоже, методы Флика ещё работали на поколении 30+, а вот с запросами более молодых футболистов никак не коррелируют. Те, видимо, просто не воспринимают его идеи всерьёз.

Но главное — что дальше. Немецкому союзу предстоит выбор нового главного тренера. Если, конечно, Фёллер не покажет чего-то выдающегося в матче с Францией и ему не предложат остаться. Основной кандидат — Юлиан Нагельсман, который остаётся без работы после увольнения из «Баварии». Смущающий фактор — его собственная молодость, отсутствие опыта работы со сборными и действующий контракт. Ведь «Бавария» продолжает выплачивать Юлиану зарплату из-за большой разовой неустойки. Так что этот вопрос тоже надо будет закрыть.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Других очевидных кандидатов у DFB нет. Да, это происходит за девять месяцев до домашнего Евро. Так что, похоже, увольнение Флика вряд ли разрешит кризис сборной моментально.