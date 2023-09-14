«В УЕФА ждут нашего возвращения». Семак высказался об отстранении России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров. Наставник сине-бело-голубых порассуждал на эту тему в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на встрече со студентами и сотрудниками учебного заведения.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращения России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность — это неправильно. Спорт должен быть вне политики.

Команде не хватает того драйва Лиги чемпионов. Это, конечно, лучший клубный турнир в мире. Многие игроки стремятся туда попасть, чтобы ощутить эту атмосферу. Мы не можем повлиять на отстранение от еврокубков. Мы, конечно, скучаем по этой обстановке. Глобально внутри команды ничего не поменялось. Мы также тренируемся, готовимся к матчам. Нужно работать и ждать возвращения.

Из игроков мы никого не держим. Если есть предложение для наших футболистов от тех команд, которые играют в Лиге чемпионов, то мы готовы отпустить. Но, как правило, таких предложений нет.

На международной арене, безусловно, надо играть. Это важно в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Международный матч – опыт. Мы играли с «Фенербахче», «Црвеной», «Сепаханом». Поедем и сыграем с «Нефтчи». Также важно, чтобы о нас помнили и знали, что мы всё ещё есть. В политическом контексте это тоже важный момент», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».