Солтмурад Бакаев перешёл из «Рубина» в «Родину»

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев стал игроком московской «Родины», сообщает пресс-служба клуба.

24-летний полузащитник будет выступать за столичный клуб на правах аренды до окончания сезона-2023/2024.

После девяти сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Родина» набрала 13 очков. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от лидирующей «Алании» на семь очков.

Солтмурад Бакаев перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из московского «Спартака», подписав пятилетний контракт. За казанскую команду футболист сыграл 92 матча, в которых забил шесть голов и сделал семь голевых передач.

Также в активе Солтмурада три игры за основную команду московского «Спартака», в том числе матч в Лиге Европы.