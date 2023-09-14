Солтмурад Бакаев перешёл из «Рубина» в «Родину»
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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев стал игроком московской «Родины», сообщает пресс-служба клуба.
24-летний полузащитник будет выступать за столичный клуб на правах аренды до окончания сезона-2023/2024.
После девяти сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Родина» набрала 13 очков. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстаёт от лидирующей «Алании» на семь очков.
Солтмурад Бакаев перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из московского «Спартака», подписав пятилетний контракт. За казанскую команду футболист сыграл 92 матча, в которых забил шесть голов и сделал семь голевых передач.
Также в активе Солтмурада три игры за основную команду московского «Спартака», в том числе матч в Лиге Европы.
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