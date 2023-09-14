Вада заключит контракт с «Рубином» на два года и будет зарабатывать € 800 тыс. в год

Аргентинский центральный полузащитник Валентин Вада заключит контракт с казанским «Рубином» до лета 2025 года, сообщает Sport24.
По информации источника, Вада будет зарабатывать в казанском клубе около € 800 тыс. в год. Напомним, ранее на этой неделе пресс-служба «Рубина» подтвердила интерес к хавбеку Валентину Ваде, а сегодня анонсировала некий готовящийся трансфер.
Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Реал Сарагоса». За всё время выступлений за этот коллектив полузащитник провёл 67 матчей, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также 27-летний хавбек выступал за такие клубы, как французские «Бордо» и «Сент-Этьен», испанские «Тенерифе» и «Альмерия». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 1 млн.
- 14 сентября 2023
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