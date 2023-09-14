«Рубин» анонсировал новый трансфер. Вероятно, речь идёт о хавбеке Валентине Ваде

«Рубин» анонсировал новый трансфер на фоне недавних слухов об интересе казанцев к аргентинскому полузащитнику Валентину Ваде.

В своём телеграм-канале «Рубин» опубликовал видеоролик, в котором показано, как на смартфон приходят сообщения с готовящимся объявлением о трансфере. Отмечается, что казанцы ответят «на самый популярный вопрос последних месяцев» уже сегодня.

Напомним, ранее на этой неделе пресс-служба «Рубина» подтвердила интерес к хавбеку Валентину Ваде. Футболист сейчас находится в статусе свободного агента. Последним клубом полузащитника был «Реал Сарагоса». За всё время выступлений за этот коллектив полузащитник провёл 67 матчей, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Также 27-летний хавбек выступал за такие клубы, как французские «Бордо» и «Сент-Этьен», испанские «Тенерифе» и «Альмерия». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 1 млн.