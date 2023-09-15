Наставника «Акрона» не будет на скамейке запасных в матче с «Кубанью»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин не будет присутствовать на скамейке запасных своей команды в гостевом матче 10-го тура Первой лиги с «Кубанью», сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Встреча пройдёт 17 сентября и начнётся в 16:00 по московскому времени.
После финального свистка в игре 9-го тура «Торпедо» — «Акрон», закончившегося со счётом 1:0. главный арбитр Михаил Черемных показал красную карточку аналитику автозаводцев Берто Ферреро и главному тренеру тольяттинцев Евгению Калешину. Это означает автоматическую дисквалификацию на один матч и данное решение также подтвердил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании в Москве.
Наставник «Акрона» вместе со всем тренерским штабом сейчас готовит команду к встрече с «Кубанью» и не примет участие только в официальных мероприятиях предстоящего поединка. Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер «Акрона» Михаил Семёнов.
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