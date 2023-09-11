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Калешин получил красную карточку из-за потасовки после матча с «Торпедо»

Калешин получил красную карточку из-за потасовки после матча с «Торпедо»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин получил красную карточку из-за потасовки после матча 9-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо».

После финального свистка произошла потасовка с участием представителей тренерских штабов обеих команд и некоторых футболистов. По итогам инцидента Калешин, который, предположительно, вступил в конфликт с тренером «Торпедо» Берто Ферреро, получил красную карточку.

Напомним, московский клуб одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу защитника Романа Юзепчука на 90-й минуте. После девяти сыгранных туров в активе автозаводцев 14 очков. Команда идёт на восьмом месте в турнирной таблице. «Акрон» располагается на пятом месте с 14 очками. У тольяттинского клуба лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у «Торпедо».

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