Франческо Тотти намекнул на возвращение в «Рому»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал о разговоре с главным тренером римской команды Жозе Моуринью.
«Хочет ли Моуринью меня видеть в штабе? Я думаю, что да. Мы общались, я не скажу вам о чём. Может, уже в этом году, может, в следующем. Мне не хватает «Ромы». Но это, впрочем, может сказать любой из бывших игроков», — приводит слова Тотти ITASportPress.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства.
В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).
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