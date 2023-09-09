«Рома» интересуется Егором Пруцевым

Итальянская «Рома» заинтересована в переходе российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева. Об этом сообщил Сalciomercato.it.

20-летний футболист выступает за словенский «Целе» на правах аренды.

По информации источника, скауты «Ромы» наблюдали за футболистом в матче Лиги конференций, в котором «Целе» принимал израильский «Маккаби». Пруцев отметился результативной передачей. Отмечается, что итальянцы оценивают полузащитника как хорошую инвестицию на ближайшее будущее.

До перехода в «Црвену Звезду» Пруцев выступал в России в таких клубах, как «Сочи», ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик». В августе 2022 года он подписал четырёхлетний контракт с сербским клубом. В мае 2023 получил гражданство Сербии.