«Рома» интересуется Егором Пруцевым
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Итальянская «Рома» заинтересована в переходе российского полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева. Об этом сообщил Сalciomercato.it.
20-летний футболист выступает за словенский «Целе» на правах аренды.
По информации источника, скауты «Ромы» наблюдали за футболистом в матче Лиги конференций, в котором «Целе» принимал израильский «Маккаби». Пруцев отметился результативной передачей. Отмечается, что итальянцы оценивают полузащитника как хорошую инвестицию на ближайшее будущее.
До перехода в «Црвену Звезду» Пруцев выступал в России в таких клубах, как «Сочи», ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик». В августе 2022 года он подписал четырёхлетний контракт с сербским клубом. В мае 2023 получил гражданство Сербии.
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