Чилийский нападающий «Балтики»: думаю, мы сможем остаться в РПЛ

Новичок «Балтики» чилиец Анхело Энрикес высказал мнение, в чём нужно прибавить «Балтике», чтобы избежать вылета из РПЛ.
«Я чувствую, что мы недобрали очков. В некоторых играх нам не повезло, где-то ещё что-то помешало. Но мы близки к тому, чтобы улучшить свои результаты. Думаю, мы сможем остаться. Конечно, прибавлять надо как в обороне, так и в нападении. Нужно концентрироваться на моментах без мяча, улучшать реализацию. Особенно это важно в матчах с грандами, ведь они не будут нас жалеть и сделают всё, чтобы наказать за ошибку. Надо на 100 процентов держать концентрацию, быть агрессивными и эффективными», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
После семи туров «Балтика» занимает 16-е место с тремя очками. На 15-й строчке расположился воронежский «Факел» (4 очка).
В следующем туре команда Игнашевича на своём поле примет «Ростов». Встреча состоится 16 сентября.
- 15 сентября 2023
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