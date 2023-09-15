Форвард «Балтики»: класс «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита» примерно одинаков

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился впечатлениями от встреч с топ-клубами Российской Премьер-Лиги.
«Все большие российские клубы располагают интересными игроками. Как я уже сказал, они не прощают ошибок. Я уже сыграл против «Динамо», «Спартака», «Локомотива», «Зенита». Эти команды по-настоящему сильны, их класс примерно одинаков. Я был впечатлён их уровнем игры.
Знаю, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Но, возможно, в этом году в чемпионате обострится конкуренция, больше команд будут бороться за титул. Рано говорить, кто станет чемпионом в этот раз», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с тремя очками в активе.
- 15 сентября 2023
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