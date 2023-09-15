Абаскаль: в «Спартаке» я не могу попросить купить игрока просто потому, что я его знаю

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как происходит согласование трансферов в московском клубе. Испанский специалист признался, что не может попросить купить футболиста только потому, что знаком с ним по работе в прошлом.
«Последнее слово в покупке игроков всегда за мной? Это работает не так. У нас всё очень прозрачно. Мы много общаемся: клуб, спортивный департамент, тренер — так выстроена наша работа. Тренер и штаб анализируют игрока, его потенциал, спортивный директор с группой скаутов оценивает игрока по своим параметрам, а потом руководство оценивает финансовую составляющую потенциального трансфера. Решения, которые мы не разделяем, у нас не проходят. Минимум 20 матчей мы анализируем подробно и смотрим за теми качествами, которые игрок сможет дать команде. То же касается и футболистов в аренде. Взять, например, Даниила Зорина, который уехал в Минск. Никита Баженов следит за игроками в аренде, у нас есть вся информация по ним. Все решения аргументированы и с полным доверием со стороны всех трёх сторон.
Мы отдаём в спортивный отдел наши пожелания. Например, нам нужен атакующий полузащитник с левой ногой, который пробегает за матч больше 10 км, который играет с большой интенсивностью, заходит в штрафную и хорошо исполняет стандарты, отдаёт голевые передачи и забивает в течение последних трёх лет карьеры, который смог бы адаптироваться к нашей модели игры. Наши скауты проверяют футболистов, дают отчёт, и дальше клуб принимает совместное решение. Я не могу попросить купить мне игрока, просто потому что я его знаю», — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».
- 15 сентября 2023
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